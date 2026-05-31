Адмирал НАТО Драгоне: оборонный сектор развивается слишком медленно
Оборонная промышленность развивается слишком медленно, ее темпы нужно ускорять, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом сообщило РИА «Новости».
Адмирал подчеркнул, что угрозы развиваются быстрее, чем производители вооружений успевают к ним адаптироваться. По его словам, НАТО необходимо отказаться от закупочных циклов, рассчитанных на более предсказуемую ситуацию, и менять темпы производства, которые сейчас ориентируются на спрос мирного времени.
Драгоне призвал оборонную промышленность больше рисковать, сохранять справедливые цены и считать оборонные инновации стратегическим приоритетом.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию на Востоке. Он добавил, что ЕС тоже превращается в в антироссийский военный альянс.