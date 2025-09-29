Бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис призвал дать жесткий ответ на вторжение российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство альянса. Об этом он написал в колонке для Bloomberg .

Ставридис размышлял о том, что может сделать альянс, чтобы сдержать «вылазки военно-воздушных сил» России. Он напомнил, что за четыре года его пребывания на посту главкома НАТО в Европе они постоянно занимались планированием воздушной войны с Россией. Ставридис занимал этот пост с 2009 по 2012 годы.

Экс-адмирал добавил, что НАТО уже ежедневно отслеживает более 30 тысяч воздушных перемещений на всей территории альянса, а радиолокационные установки вдоль границ могут обнаруживать, в том числе, и российские БПЛА, и военные самолеты.

«Альянс должен уведомить Россию о том, что правила ведения боевых действий ужесточаются и что дальнейшие вторжения будут встречать более решительный отпор. При этом альянс оставляет за собой право сбивать как беспилотники, так и пилотируемые летательные аппараты», — говорится в материале.

В заключение Ставридис отметил, что «долгосрочным планом НАТО должно быть введение полной бесполетной зоны над Украиной».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал глупыми и необдуманными заявления стран Запада о том, что будут сбивать российские самолеты.