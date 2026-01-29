Ядерные ракеты подо льдом. Что известно о секретном атомном проекте США в Гренландии

США заинтересовались Гренландией намного раньше, чем президент Дональд Трамп озвучил планы по острову. В середине XX века американцы построили под его льдами секретную военную базу Camp Century, сообщило издание KP.RU .

Во времена холодной войны США реализовали секретный проект под кодовым названием «Ледяной червь». Речь идет о небольшом городе с сетью туннелей, в которых планировалось разместить ядерное оружие, но в 1966 году проект забросили. Природа фактически выдавила американцев из подледного города.

Согласно первоначальному замыслу, американские власти планировали разместить подо льдом Гренландии мобильные стартовые площадки для 600 межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Сеть туннелей должна была растянуться на четыре тысячи километров на глубине 40 метров.

Информация о заброшенной секретной базе США всплыла после того, как американцы случайно наткнулись на ее остатки. Их высветил радар НАСА спустя три десятилетия.

Авторы издания отметили, что американцы не просто бросили базу, но и не убрались за собой, оставив после себя сточные воды, около 200 литров дизельного топлива, радиоактивные материалы и ядовитые химвещества. Рано или поздно все это выйдет наружу.

Пентагон долгое время хранил в секрете операцию «Ледяной червь», прикрывая военные планы якобы научными исследованиями.

Ранее министр ВМС США Джон Фелан заявил, что Гренландия в лице Трампа выберет сильную армию с подводным флотом.