Администрация Трампа устроила чиновниками ЕС «холодный душ»

Нежелание американского лидера Дональда Трампа вести переговоры напрямую с главами стран-членов ЕС стало для европейских чиновников «холодным душем». Об этом заявила газета Politico .

Трамп не пригласил на свою инаугурацию 20 января ни одного высокопоставленного представителя органов Евросоюза. Более того, глава евродипломатии Кая Каллас направила новому американскому госсекретарю Марку Рубио приглашение на встречу министров иностранных дел стран сообщества 27 января, но письмо осталось без ответа.

На этом фоне руководитель Госдепартамента уже провел прямые переговоры с министрами иностранных дел Италии, Польши Литвы и Латвии, а президент США поговорил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Обозреватели полагают, что такое поведение американского руководства свидетельствует об отсутствии интереса к взаимодействию с Брюсселем.

Профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин ранее выразил мнение, что Дональду Трампу придется сотрудничать с Евросоюзом, чтобы надавить на Россию.