Администрация TikTok удалила казахстанскую песню с оскорблением русских

Сервис TikTok удалил содержащую нецензурную брань в адрес русских песню «Йоу, русские» после обращения Минкульта Казахстана к администрации платформы. Об этом ТАСС заявил вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов.

Такие обращения ведомство разослало администрациям ряда онлайн-платформ и интернет-ресурсов.

«По состоянию на 27 января необходимые меры по удалению противоправного контента приняла администрация платформы TikTok», — отметил Кочетов.

По его данным, всего фрагменты песни обнаружили на 22 площадках онлайн-платформ. Ведомство направило в адрес интернет-ресурсов уведомления для принятия мер по устранению нарушений.

Полиция Алма-Аты 21 января сообщила о задержании и начале досудебного расследования против казахстанского блогера Темирлана Енсебека, разместившего в Сети песню «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») с признаками разжигания межнациональной розни.

Ранее популярная блогерша из Казахстана пригрозила расправой русскоязычной девушке.