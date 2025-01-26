Популярная блогерша из Казахстана пригрозила расправой русскоязычной девушке

Казахстан объявил в розыск журналистку за нападки на русскоязычную девушку

Издание сослалось на информацию, предоставленную полицией. Следственное управление Алма-Аты возбудило уголовное дело по факту разжигания межнациональной вражды. Суд уже санкционировал арест Орманбаевой.

Орманбаева — популярный в Казахстане блогер. Газета «New Times.kz» пояснила, что продюсер весной прошлого года в своих социальных сетях оскорбила русскоязычную женщину и пообещала с ней расправиться. Пострадавшая обратилась в полицию.

При этом сама Орманбаева заявила, что конфликту предшествовала ссора, в которую вовлекли и ее семью. По словам блогера, оппоненты распространяли в социальных сетях фейковые фотографии и поддельные цитаты.

Блогер уверила, что она — «не разжигатель межнациональной розни». По ее словам, об этом знают «все мои русские друзья, партнеры и соратники». Уголовное дело Орманбаева назвала сфабрикованным. Сейчас женщина живет в Дубае.

Во вторник, 21 января, стало известно, что полиция Казахстана начала расследование из-за песни с оскорблениями русских. Местный блогер Темирлан Енсебек разместил ее в социальных сетях. Автора композиции еще не установили.