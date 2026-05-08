Администрация США изменила отношение ко Дню Победы

Отношение администрации США к празднику Дня Победы кардинальным образом изменилось. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Штатах Александр Дарчиев.

«У представителей администрации кардинальным образом изменилось отношение к празднику. Я это отметил», — сказал дипломат.

Дарчиев напомнил, что на территории посольства и в центре Вашингтона за последние два года провели акции «Бессмертный полк» по случаю Дня Победы. Посол выразил уверенность, что праздник помогает восстановлению нормальности в отношениях государств.

В прошлую субботу в Вашингтоне также состоялась акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие порядка 100 человек, среди которых — как граждане России, так и США.

Днем ранее стало известно, что в Москве акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.