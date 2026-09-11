АдГ подала заявление на Мерца из-за слов об этнических чистках в Германии

Фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге обратилась в полицию после выступления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором он подверг критике миграционную политику партии. Об этом представители АдГ сообщили в соцсети X .

Причиной обращения стала речь главы правительства на заседании, посвященном обсуждению бюджета. Мерц связал используемый АдГ термин «ремиграция» с этническими чистками и заявил, что такая политика предполагает разделение людей по происхождению и цвету кожи.

Парламентский секретарь фракции АдГ Штефан Бранднер заявил, что канцлер вышел за допустимые рамки и его высказывания могут иметь уголовно-правовые последствия.

«Мерц опять перешел границы. Его высказывания теперь лежат в зоне уголовной ответственности», — сказал он.

В заявлении АдГ подчеркнули, что партия считает свою деятельность соответствующей Основному закону Германии. Представители фракции добавили, что под «ремиграцией» понимают возвращение в страны происхождения иностранцев, которые не имеют права оставаться в ФРГ.

Ранее АдГ пообещала изменить курс Германии в отношении России.