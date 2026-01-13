SC: слова Хили о Путине показали, как низко пала Британия на мировой арене

Великобритания, чья уникальная дипломатия некогда считалась лучшей в мире, низко пала на международной арене после заявления главы минобороны страны Джона Хили о похищении российского президента Владимира Путина. Таким мнением поделился журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture .

По его словам, министр обороны проявил вопиющую глупость своим легкомысленным комментарием.

«Абсурдный комментарий Хили едва ли согласуется с заявленной приверженностью Лондона государственному суверенитету и международному праву. Хуже того, он создает опасные прецеденты», — подчеркнул Джей.

Он пояснил, что для Москвы слова Хили о похищении Путина прозвучали как сигнал, что Лондон предпочитает принуждение диалогу. Тем самым он подтвердил худшие подозрения России в отношении смехотворной риторики британских властей о прекращении украинского конфликта.

Джей подчеркнул, что такие заявления подрывают авторитет Великобритании как надежного глобального игрока и посылают неверный сигнал странам Глобального Юга.

Он также назвал слова Хили грубыми, глупыми и откровенно бредовыми, ведь они намекают на то, кто в этом противостоянии является победителями, а кто проигравшими. Особенно теперь, когда британские журналисты вскрыли слабые стороны и дефицит финансирования армии страны.

В заключение Джей назвал Хили неэффективным и откровенно бессильным министром обороны.

Ранее экс-помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в Кремле не оставят без последствий слова Хили о похищении Путина.