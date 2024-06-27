Вероятность того, что Украину примут в НАТО, мала. Сама идея ее членства безумна, заявила РИА «Новости» кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр.

«Украину не стоит поощрять ко вступлению в НАТО. Это абсурдная идея. <…> Уровень глубины безумия в трансатлантическом мире не перестают меня изумлять, но я думаю, что это было бы за гранью сумасшествия», — сказала она.

Сэйр напомнила, что президент США Джо Байден и другие политики из стран — членов НАТО уже подавали сигналы, что Украину не примут в альянс, однако в последнее время риторика изменилась. Кандидат в сенаторы уверена, что Североатлантический альянс в нынешнем виде следовало бы упразднить и создать новую архитектуру безопасности.

Распустить НАТО призывал депутат бундестага Александр Ной. В 2019 году он предупреждал, что альянс представляет угрозу для всего мира.