«Абсурд и ложь». Представители Гейтса опровергли слухи о болезни после визитов к Эпштейну

Представитель основателя Microsoft Билла Гейтса опроверг сообщения СМИ, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием после встреч с девушками на вилле американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных преступлениях. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

Представитель предпринимателя заявил, что интерпретации документов из досье Эпштейна не соответствуют действительности.

«Эти утверждения абсолютно абсурдны и полностью ложны. Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна тем, что у него не было продолжающихся отношений с Гейтсом, а также то, на какие меры он был готов пойти, чтобы подставить и оклеветать его», — говорится в комментарии.

Поводом для обсуждения стала публикация Минюстом США документов по резонансному делу. По данным газеты, среди них оказалась оказалась черновая заметка Эпштейна в адрес Билла Гейтса.

В тексте, как сообщили журналисты, финансист выражал возмущение, что миллиардер требовал удалить электронные письма, которые касались передающегося половым путем заболевания, а также упоминал просьбу предоставить антибиотики, чтобы их можно было тайно передать супруге Мелинде.



По мере того, как Минюст США выкладывал новые материалы по делу Джеффри Эпштейна, выяснилось, что американский предприниматель и владелец Space X Илон Маск несколько лет поддерживал с ним переписку.