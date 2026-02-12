«Абсолютно не вижу возможности». В ЕП оценили шансы Украины на членство в ЕС

Der Standard: в ЕП не видят причины для принятия Украины в ЕС раньше Балкан

В Европарламенте объяснили, почему Украина вряд ли станет членом Евросоюза в ближайшее время. Об этом сообщила газета Der Standard со ссылкой на австрийских депутатов.

Депутат от Австрийской народной партии Рейнгольд Лопатка заявил, что абсолютно не видит возможности вступления Украины в ЕС через два года. Среди членов союза нет согласия по этому вопросу. Кроме того, это было бы несправедливо по отношению к балканским государствам.

«Я понимаю, что Комиссия разрабатывает различные сценарии, но в Совете ЕС ситуация иная», — уточнил парламентарий.

Его коллега от партии Новой Австрии и Либерального форума Хельмут Брандштеттер добавил, что принцип единогласия можно преодолеть, если реформировать Евросоюз. Но и в этом случае он не может представить, чтобы Украину приняли в союз до Западных Балкан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС может ввергнуть Европу в войну, поэтому нужно выбрать только стратегическое партнерство.