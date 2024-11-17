Абхазская оппозиция жестко ответила на заявление президента Грузии о солидарности

Абхазская оппозиция ведет борьбу ради своего народа и не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом заявил оппозиционный политик Адгур Ардзинба в своем Telegram-канале .

Он прокомментировал высказывание грузинского лидера о солидарности с абхазскими протестующими и подчеркнул, что не знает, чьи интересы выражает Зурабишвили.

«Хотелось бы напомнить президенту Грузии, которая, как обычно, руководствуется в своих суждениях и оценках национальной мифологией, а не реальностью и здравым смыслом, что Республика Абхазия — свободная страна», — отметил Ардзинба.

Политик добавил, что у абхазской оппозиции и Зурабишвили разнятся взгляды не только на будущее страны, но и на жизнь, политику и мораль.

Также Ардзинба сообщил, что действия протестующих не носят антироссийский характер. Он назвал курс на союзничество и стратегическое партнерство с российской стороной незыблемым.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания охарактеризовал протестные акции в Сухуме как попытку переворота. Он предложил провести в стране внеочередные выборы.