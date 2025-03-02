Абхазия выбрала курс на стабильность. Путин — о победе Гунбы на выборах президента
Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии
Президент России Владимир Путин направил Бадре Гунбе поздравления в связи с его избранием на должность лидера Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания президентом Республики Абхазия», — отметил глава государства.
Он добавил, что выборы в республике прошли в условиях свободного народного волеизъявления. По словам Путина, голосование продемонстрировало, что люди поддерживают курс на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательное социально-экономическое развитие страны.
Путин также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Россией и Абхазией.
Гунба победил на выборах, получив во втором туре 54,73% голосов. Его главный оппонент — Адгур Ардзинба — набрал 41,54%. Победу Гунбы подтвердил председатель избиркома Дмитрий Маршан. Всего свои голоса за кандидатов отдали более 70% граждан республики, то есть порядка 100 412 человек.