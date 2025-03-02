Президент России Владимир Путин направил Бадре Гунбе поздравления в связи с его избранием на должность лидера Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания президентом Республики Абхазия», — отметил глава государства.

Он добавил, что выборы в республике прошли в условиях свободного народного волеизъявления. По словам Путина, голосование продемонстрировало, что люди поддерживают курс на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательное социально-экономическое развитие страны.

Путин также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Россией и Абхазией.

Гунба победил на выборах, получив во втором туре 54,73% голосов. Его главный оппонент — Адгур Ардзинба — набрал 41,54%. Победу Гунбы подтвердил председатель избиркома Дмитрий Маршан. Всего свои голоса за кандидатов отдали более 70% граждан республики, то есть порядка 100 412 человек.