Абхазия начала принимать обещанные России законы

Конфликт с Абхазией, которую Россия перестала поддерживать с 1 сентября, сократив субсидии на повышение заработной платы местным служащим, завершился. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Месяц назад российская сторона ясно дала понять властям Абхазии, что им необходимо принять предложенные законы, касающиеся разрешения россиянам приобретать коммерческую недвижимость в республике, защиты инвестиций и взаимного признания арбитражных решений. Иначе Абхазию ждет сокращение финансовой помощи и она может лишиться зимой бесплатного электричества.

В среду, 25 сентября, парламент Абхазии утвердил соглашение с РФ о признании и исполнении судебных и арбитражных решений в экономических вопросах. Теперь получение кредитов в России и возможное уклонение от их погашения в Абхазии станет затруднительной процедурой.

Российские социальные выплаты врачам и учителям в Абхазии приостановили с 1 сентября. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что власти республики поняли, что приостановка социальных выплат вызвана необходимостью соблюдать баланс обязательств.