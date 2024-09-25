Абхазия начала принимать обещанные России законы
Конфликт с Абхазией, которую Россия перестала поддерживать с 1 сентября, сократив субсидии на повышение заработной платы местным служащим, завершился. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Месяц назад российская сторона ясно дала понять властям Абхазии, что им необходимо принять предложенные законы, касающиеся разрешения россиянам приобретать коммерческую недвижимость в республике, защиты инвестиций и взаимного признания арбитражных решений. Иначе Абхазию ждет сокращение финансовой помощи и она может лишиться зимой бесплатного электричества.
В среду, 25 сентября, парламент Абхазии утвердил соглашение с РФ о признании и исполнении судебных и арбитражных решений в экономических вопросах. Теперь получение кредитов в России и возможное уклонение от их погашения в Абхазии станет затруднительной процедурой.
Российские социальные выплаты врачам и учителям в Абхазии приостановили с 1 сентября. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что власти республики поняли, что приостановка социальных выплат вызвана необходимостью соблюдать баланс обязательств.