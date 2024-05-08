Пропалестинскую акцию студентов жестко разогнали в Берлине. А как же европейские свободы? | 360°

08 мая 2024, 13:41
Пропалестинскую акцию студентов жестко разогнали в Берлине. А как же европейские свободы?
Блогер Стариков объяснил жестокость при разгоне пропалестинской акции в Берлине
Полицейские разогнали пропалестинскую акцию протеста на территории Свободного университета Берлина. Зачищая палаточный городок, правоохранители действовали жестко. Некоторым задержанным потребовалась медпомощь. Почему стражи порядка применили такие меры к молодым людям, которые никому не угрожали, и как так вышло, что разгон акции сочли приемлемым в стране, считающей себя в числе прочих оплотом свободы слова, в беседе с 360.ru объяснил публицист и блогер Николай Стариков.
Далее — его прямая речь.
Западные государства действуют жестко в рамках своих законодательных структур, если так можно сказать. Они не принимают во внимание ничего, что выходит за рамки уголовного и административного кодекса.
Если какой-то лагерь разбит там, где на это нет разрешения, то его сносят самым жестоким образом. При этом пострадавшие люди также во внимание не принимаются.
Какие выводы из этого следуют? Самые простые: государство обязано соблюдать порядок на своей территории.
При этом на Западе не принимают никаких политически ангажированных решений у себя, но постоянно навязывают их в другом месте. Самый страшный и яркий пример — то, что Запад навязывал и навязал в итоге Украине.
Нельзя разгонять демонстрации, нельзя сносить несанкционированный лагерь, нельзя применять силу для наведения элементарного порядка на улицах. Это закончилось хаосом и гражданской войной на территории Украины.
На мой взгляд, нам не столько следует возмущаться действиями западной полиции, сколько стоит никогда не слушать западных политиков, которые предложат такие в рамках закона действия не осуществлять на нашей территории.
Что касается степени применения силы, то тут прокуроры западных стран — судьи своим собственным полицейским.
У нас, слава Богу, такого нет, и очень надеюсь, что и никогда не будет как несанкционированных лагерей, так и несанкционированных разгонов.
Германия
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