А есть ли подлодки? Зачем Трамп решил угрожать тем, что нельзя проверить

Президент США Дональд Трамп приказал перебросить подлодки в «соответствующие регионы» ближе к России. Учредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой объяснила, почему его заявление — это враждебный шаг, но все же на радикальную эскалацию не тянет.

По ее словам, многие эксперты задаются вопросом, действительно ли Трамп отправил куда-то подлодки или же они существуют только на словах. Доказать это может только российская разведка, так как в заявлении Трампа нет конкретики.

«У США на вооружении стоят разные классы подлодок, вооруженные разными ракетами, и ядерными, и ракетами малой и средней дальности, крылатыми. Это все очень разные виды и степени угроз», — пояснила Прокофьева.

По мнению, и слова про «соответствующие регионы», которые ближе к России, вызывают вопросы.

«Какая-то невнятная и неизмеримая ничем эскалация, что даже непонятно, как к нам отвечать. <…> Эти подлодки, если мы говорим о тех же баллистических ракетах, из любой точки мира могут поразить Россию. Вопрос времени подлета. И эскалация может существовать, если только они перебазировали их на такое расстояние, когда это время подлета минимальное», — подчеркнула она.

Военные и политики, в отличие от обывателей, не считают это резкой эскалацией.

«Я думаю, мы в первую очередь будем на нее отвечать политическими и дипломатическими шагами. Ну и, конечно, таким образом нас не напугать», — резюмировала собеседница 360.ru.

До этого Прокофьева объясняла, почему США не вступят в открытый конфликт с Китаем.