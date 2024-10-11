«А что если». В России предсказали возможный ответ Путина Трампу по Украине

Медведев: Путин потребует от Трампа капитуляции Украины и ее отказа от НАТО

Президент РФ Владимир Путин в случае телефонного звонка бывшего главы США Дональда Трампа по поводу урегулирования украинского конфликта может предложить киевскому режиму капитулировать. Об этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в X.

Он вспомнил слова спикера палаты представителей конгресса США республиканца Майка Джонсона, предположившего, что Трамп мог бы позвонить Путину и заявить, что «уже хватит». До этого американский политик не раз говорил, что завершит украинский конфликт за несколько суток или даже часов.

«А что если Путин скажет: „Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО“», — поинтересовался Медведев.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Трамп в случае победы на президентских выборах отвернется от Украины. Парламентарий отметил, что политик является противником оказания военной помощи Киеву и поддерживает Израиль.