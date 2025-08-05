457 километров в час. Американский гонщик Крис Рашке разбился во время гонки

Шестидесятилетний американский гонщик Крис Рашке погиб во время ежегодного соревнования по наземным скоростным заездам на соляных равнинах Бонневиль в штате Юта. Об этом сообщила Ассоциация хронометража Южной Калифорнии на своей странице в Facebook*.

ЧП произошло 3 августа. Рашке разогнался до 457 километров в час, проехал около 3,6 километра и потерял управление. Ему оказали медицинскую помощь на месте, но полученные травмы оказались смертельными.

Соляные равнины Бонневилля, образованные на месте древнего доисторического озера около 32 тысяч лет назад, давно стали знаковым местом для установления рекордов скорости. Здесь ежегодно собираются гонщики со всего мира. Местность также использовалась как локация для съемок фильмов, включая «День независимости» и «Самый быстрый Индиан».

Ранее в Польше во время тестового заезда разбился итальянский гонщик Маттео Доретто.

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