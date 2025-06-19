Занятия со школьниками в рамках проекта «Умные каникулы» начались в Мытищах

Школы № 6, 29 и 34 в Мытищах присоединились к областному образовательному проекту. Ученики со второго по восьмой и десятых классов проведут время с пользой и в удовольствие.

Реализация регионального образовательного проекта «Умные каникулы» в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» началась в городах Подмосковья, в том числе в Мытищах.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 6 Марина Зыкова рассказала, что программа рассчитана не на стандартные занятия, а на интерактивные форматы: квесты, квизы, выставки, викторины, походы, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Именно они и привлекают большое количество ребят.

«Занимаются в школе порядка 70% учеников школы и 100% учащихся профильных классов вовлечены в проект. Старшеклассникам предложена насыщенная программа с изучением профильных предметов, робототехники и искусственного интеллекта, а также волонтерская деятельность», — рассказала Марина Зыкова.

Важно, что участие в проекте абсолютно бесплатное. Программа позволит каждому участнику не только с пользой провести время, но и получить заряд энергии перед новым учебным годом.