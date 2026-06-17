Новый плейлист проекта «Лето в Подмосковье» появился в музыкальном приложении

Более 90 музыкальных произведений разных жанров и направлений: беззаботные песни о тепле и отдыхе на природе, трогательные баллады о любви и энергичные танцевальные треки. Все это — новый плейлист третьего сезона проекта «Лето в Подмосковье» .

Проект получил подзаголовок «Саундтрек незабываемого лета». В него вошли как проверенные временем хиты («Лето» Виктора Цоя или «Тополиный пух»), так и новые композиции малоизвестных авторов, которые благодаря этому могут получить популярность.

Часть композиций создали при помощи искусственного интеллекта. Однако нейросети достигли такого развития, что подобные треки невозможно отличить от записанных вживую.

Но способ создания песни — не главное. Главное — отражение особого летнего настроения: жаркого, воздушного и наполненного мечтами.

«Искренние голоса, проникновенные тексты и яркие мелодии помогут сделать самое чудесное время года еще лучше», — выразили надежду авторы проекта.