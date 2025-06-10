Летняя оздоровительная кампания началась в Мытищах

Первая смена лагеря с дневным пребыванием детей стартовала в Мытищах. Она пройдет до девятого июля .Вторая смена запланирована с четвертого июля по 11 августа. Участие в проекте «Умные каникулы» примут 5000 учеников вторых, восьмых и десятых классов.

Летние каникулы с пользой для ума и здоровья проведут школьники из Мытищ. Региональный образовательный проект «Умные каникулы» стартовал на базе образовательных учреждений № 6, 29 и 34 в рамках государственной программы «Образование Подмосковья».

Пришкольные лагеря смогут принять 2400 юных жителей округа. Познавательная и развлекательная программы подготовлены на базе 17 школ.

Завтрак, зарядку, обед, спортивные мероприятия, занятия в кружках по разным направлениям будут проводить для воспитанников лагеря дневного пребывания. Предусмотрена и культурная программа.

Ребята смогут не просто хорошо отдохнуть, но и узнать много интересного, набраться сил для новых открытий и свершений.