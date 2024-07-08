Юбиляров совместной жизни поздравили на празднике семьи в Солнечногорске

Юбиляров совместной жизни и молодоженов поздравили на областном празднике «Семья. Лето. Парк» в Солнечногорске. Его приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Событие отмечали на протяжении двух дней в городском парке в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Для гостей подготовили насыщенную программу: шествие-парад семей, спортивный марафон, концерты, мастер-классы, игры, квесты, модное дефиле-показ летних платьев, ярмарки и выставки работ участников клуба «Активного долголетия» и «Союза художников Подмосковья». На площадках выступили творческие коллективы округа и артисты Московской областной филармонии — квартет имени Алябьева и солистка Алина Яровая.

В центре внимания оказалось чествование юбиляров семейной жизни и молодоженов. Его провели на глазах у гостей праздника под открытым небом. Хранителей семейных ценностей и новые союзы наградили памятными адресами, подарками и цветами.

«От своего имени, от имени главы города и губернатора Московской области Андрея Воробьёва желаю нашим парам долголетия совместной жизни, счастья, любви и много детей», — поздравил собравшихся заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

На празднике дети и молодежь общались с чемпионом мира и Европы среди юниоров по водному поло, трехкратным обладателем Кубка СССР по видному поло Сергеем Гонеевым. Взрослые слушали выступление телесно-ориентированного терапевта Инессы Лиз Арман, лекции о здоровом питании и семейных ценностях от нутрициолога Татьяны Мозгалиной и социального педагога Елены Ермаковой. Подрастающему поколению также показали опыты и уроки чистой воды от «Профессора Водичкина».

В мероприятии участвовали и представители проекта «Солнечногорск активный», а учреждегия «Центр „Солнечногорье“.

Главным событием стал первый семейный марафон. Его участников наградили медалями, кубками и призами от спонсоров.

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