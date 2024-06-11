День России в Солнечногорске отметят велопробегом и концертом

Основными площадками для проведения праздника в Солнечногорске станут набережная озера Сенеж и локация в городском парке у памятника М. Ю. Лермонтову. Праздничные программы там начнутся с самого утра.

С 10 часов утра на набережной начнется сбор участников на масштабный велопробег. В этой же точке на сцене выступят творческие коллективы округа и ансамбль «Бояре».

В парке на площадке за памятником Лермонтову гостям устроят «бодрую зарядку», покажут концерт и проведут мастер-классы. Вечером под открытым небом представят фильм «Дух Байкала».

«Праздник в честь Дня России пройдет в каждом территориальном управлении округа. Для жителей и гостей округа подготовили обширную культурно-развлекательную программу. Приглашаем всех желающих присоединиться и провести этот важный праздник вместе», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Мероприятия проведут в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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