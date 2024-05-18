Звезда «Татьяниного дня» появилась на публике с дочкой и мужем | 360°

Культура 18 мая 2024, 08:52 Звезда «Татьяниного дня» появилась на публике с дочкой и мужем Актриса Анна Снаткина появилась на красной дорожке с 11-летней дочкой и мужем Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Актриса Анна Снаткина, известная по сериалу «Татьянин день», вместе с семьей посетила премьерный показ картины «Каждый мечтает о собаке». В этом фильме главную роль исполнила 11-летняя дочка актрисы, сообщил сайт kp.ru.

На красной дорожке молодая актриса рассказала о съемочном процессе. По ее словам, ей было комфортно работать в отличной команде.

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Режиссером фильма «Каждый мечтает о собаке» выступила Ольга Беляева. Она пояснила журналистам, что сюжет ленты завязан на любви, понимании и верности. Беляева выразила надежду, что картина сможет научить зрителя доброте.

«Мы очень старались. С детьми работать было непросто, но очень здорово. Они настолько честно и полноценно отдавались работе, что весь творческий процесс доставил мне большое удовольствие», — отметила она.

Анна Снаткина состоит в официальном браке с экс-резидентом Comedy Club Виктором Васильевым с 2012 года. В 2013 году у супругов родилась дочь.

Ранее СМИ узнали о подготовке к свадьбе актрисы Елизаветы Янковской, дочки режиссера Филиппа Янковского. Она собралась замуж за актера Вадима Королева, который старше ее на 10 лет.