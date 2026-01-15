Звезда сериала «Сваты» сбежала из больницы ради новогодних спектаклей

Народная артистка России Татьяна Кравченко сбежала из больницы, в которую попала с травмой ноги, ради новогодних спектаклей в театре «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По его данным, злополучное повреждение актриса получила в конце прошлого года на репетиции и теперь выступает на сцене с частичным разрывом ахиллова сухожилия. Ей необходима операция, но Кравченко отказывается и носит лонгету.

В наступившем году она будет отмечать 50-летие работы на сцене «Ленкома», однако активно играет и в антрепризе, и в кино. На сайте театра ее называют самобытной, яркой актрисой с мощным темпераментом и эмоциональной заразительностью.

Ранее Кравченко рассказала, почему после начала СВО перестала общаться с экранной внучкой из сериала «Сваты».