Звание «Худший фильм года» получила «Мадам Паутина»

Антипремия в кинематографе «Золотая малина» огласила список лауреатов. В номинации «Худший фильм» награду получила фантастическая лента Эс Джей Кларксон «Мадам Паутина», сообщило издание The Hollywood Reporter .

Картине также присудили премию в номинациях «Худшая актриса» (Дакота Джонсон) и «Худший сценарий».

Наград также удостоился фильм — продолжение нашумевшего триллера «Джокер». Жюри признало, что лента-мюзикл заслужила сразу два приза: за худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат, а также за худшую комбинацию на экране (Хоакин Феникс и Леди Гага).

«Золотую малину» получил и легендарный создатель «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсис Форд Коппола. Его картину «Мегалополис» наградили в номинациях «Худший режиссер» и «Худшая роль второго плана» (Джон Войт).

Ранее французскую национальную кинопремию «Сезар» вручили фильму «Эмилия Перес» Жака Одиара. Картину признали победителем в номинациях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая музыка», «Лучший звук», «Лучшая операторская работа» и «Лучшие визуальные эффекты».