Фильм «Эмилия Перес» получил французскую кинопремию «Сезар»

Лауреатом 50-й юбилейной церемонии вручения французской национальной кинопремии «Сезар» стал фильм «Эмилия Перес». А лучшим режиссерам признали снявшего картину Жака Одиара.

Фильм «Эмилия Перес» также победил в номинациях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая музыка», «Лучший звук», «Лучшая операторская работа» и «Лучшие визуальные эффекты».

Такое количество наград сделало режиссера Жака Одиара самым титулованным кинодеятелем за всю историю премии «Сезар».

Награду за лучшую мужскую роль вручили Кариму Леклу за картину «Роман о Джиме», лучшей актрисой признали Афсию Эрзи, появившуюся в картине «Борго».

Самым многообещающим актером жюри «Сезар» назвало Абу Сангаре, сыгравшего в фильме «История Сулеймана», эта же картина получила награду за самый оригинальный сценарий. Самой многообещающей актрисой стала Майвен Бартелеми за фильм «Черт возьми!».

Уже собравший большое количество премий «Сезар» фильм «Эмилия Перес» стал лидером по количеству номинаций на «Оскар», которых у нее 13, включая «Лучший фильм». Главным конкурентом картины Одиара считают фильм «Бруталист» с актером Эдрианом Броуди.

Исполнившая главную роль в фильме «Эмилия Перес» актриса Карла София Гаскон стала первой трансгендерной* исполнительницей, претендующей на премию американской киноакадемии.

Но в последнее время на торжественных церемониях она не появляется. Причиной стал возникший скандал из-за ее старых постов в социальных сетях, где Гаскон, не стесняясь в выражениях, поливала грязью киноиндустрию, религии, коллег по цеху и движение Black Lives Matter.

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