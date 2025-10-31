Золотой унитаз от автора приклеенного банана продадут за 10 миллионов долларов

Золотой унитаз, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, выставят на аукцион Sotheby’s со стартовой ценой в 10 миллионов долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Чтобы изготовить лот, художнику понадобилось 223 фунта (чуть более 100 килограммов) золота. Изначально он планировал сделать пять таких унитазов, но в итоге сделал только два — один из них находится в частной коллекции, а другой похитили из Бленхеймского дворца, в котором размещена экспозиция родившегося в нем Уинстона Черчилля.

Выставленный на торги унитаз можно использовать по прямому назначению. Его стартовая цена может возрасти в зависимости от дневной ставки аукционного дома.

До этого Каттелан прославился инсталляцией в виде банана, приклеенного к стене — эту работу на том же аукционе продали за 6,2 миллиона долларов.

Ранее в одном из музеев Амстердама выставили в качестве экспоната разрисованный презерватив, изготовленный из овечьего аппендикса в первой половине XIX века.