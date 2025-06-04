Разрисованный 200-летний презерватив выставили в музее в Нидерландах

В Амстердаме в Рейксмузеуме в качестве экспоната выставили 200-летний иллюстрированный презерватив. Об этом сообщило издание The Guardian .

Презерватив приобрели за 1000 евро (около 90 тысяч рублей) на аукционе в Харлеме в ноябре 2024 года. Предположительно, его изготовили из аппендикса овцы около 1830 года.

На презерватив нанесен эротический рисунок, отсылающий к древнегреческому мифу «о суде Париса». На нем представлена сцена, изображающая частично обнаженную женщину, указывающую на мужские гениталии трех мужчин.

По словам куратора музея Джойс Зелен, «тот, кто его приобрел, был довольно утонченным человеком». Она также предположила, что этот артефакт мог быть «символом престижа и интеллектуальной провокации».

Изделие никогда не использовали по прямому назначению. Кроме того, в 1830-х годах церковь осуждала их использование. При этом существовал черный рынок, а также магазины роскоши, в которых их можно было приобрести по индпошиву.

Ранее в амстердамском музее выставляли копию шедевра художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» из кубиков Lego.