Журналист Орлов о героях «Битвы моторов»: вместо Бондарева был Михайлов

В октябре 2026 года в российских кинотеатрах покажут фильм «Битва моторов» — об Андрее Нагеле, который создал русский автомобиль и поучаствовал на нем в гонке от Санкт-Петербурга до Монте-Карло. Его напарником по Ралли в фильме стал инженер Дмитрий Бондарев, но на самом деле Нагель ехал гонку с другом — журналистом Вадимом Михайловым. Об этой и других исторических неточностях 360.ru рассказал автомобильный историк и журналист Денис Орлов.

«Второго человека звали Вадим Михайлов, а модель машины называлась С24/40. Ее специально подготовили для гонки. Победить в Ралли в Монте-Карло означало обеспечить успех автомобиля», — рассказал эксперт.

Это тоже неточность: судя по трейлеру и описанию картины, Нагель пошел на участие в ралли, чтобы защитить свой проект от нападков чиновников и сделать машину для серийного производства.

Еще один нюанс: машина Михайлова и Нагеля была зеленого цвета, из-за чего ее прозвали огурцом.

«Значительная часть съемок проходила в студии с хромакеем — он зеленый. И чтобы машина не сливалась с фоном, ее пришлось покрасить в синий», — рассказал Орлов.

Другие подробности о фильме и когда ждать его премьеры — в материале 360.ru.