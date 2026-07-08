Жители Петроградского района Петербурга увидят фильмы «золотого фонда» «Ленфильма»

В семи библиотеках Петроградского района Санкт-Петербурга в июле начнутся бесплатные кинопоказы картин киностудии «Ленфильм». Об этом сообщил сайт Petrograd глава районной администрации Дмитрий Ваньчков.

По словам чиновника, за 2026 и 2027 годы посетители восьми библиотек смогут посмотреть около пятидесяти художественных и документальных фильмов из «золотого фонда» киностудии. Среди них будут показаны такие картины, как «Золушка», «Старик Хоттабыч», «Человек-амфибия», «Собака Баскервилей», «На войне как на войне», «Хроника пикирующего бомбардировщика» и другие.

Дмитрий Ваньчков отметил, что проект стал возможен благодаря соглашению между администрацией района и киностудией «Ленфильм». В будущем организаторы планируют не только проводить кинопоказы, но и организовывать встречи с творческими коллективами, работавшими над известными картинами.

Глава администрации выразил уверенность, что такие мероприятия привлекут внимание не только жителей Петроградского района, но и всех петербуржцев и гостей города.