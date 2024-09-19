Жители новых регионов России приехали на форум «Истоки» в Севастополь

Представители ДНР, ЛНР и Запорожской области приехали в Севастополь на заезд «Гармония» форума «Истоки». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Заезд проходит в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес». Всего он собрал около 200 делегатов из 47 регионов России.

В этот раз на форум прибыли студенты творческих специальностей, артисты и арт-активисты от 18 до 35 лет, чтобы помочь разработать культурный код своих регионов.

«На площадке форума собрались молодые творцы со всех уголков нашей страны, которые смогут не просто обменяться опытом и вдохновиться историей и культурой Севастополя, но и создать многогранное творческое сообщество для развития культуры и искусства России», — отметила начальник управления по делам молодежи Севастополя Марина Слонченко.

Она пожелала им плодотворной работы.

Участникам проведут экскурсии по историческим местам города и организуют культурно-просветительскую программу.

Строительство «Нового Херсонеса» завершилось в Севастополе в мае.