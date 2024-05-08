Историко-археологический парк «Новый Херсонес» построили в Севастополе | 360°

Общество 08 мая 2024, 16:00 Историко-археологический парк «Новый Херсонес» построили в Севастополе

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Строительство историко-археологического парка «Новый Херсонес» завершилось в Севастополе. Он представляет собой византийский город в натуральную величину, сообщил RT.

Строители возводят там музеи христианства, античности и Византии, амфитеатр, ремесленные и гончарные мастерские. Весь комплекс будет в едином византийском стиле.

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По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, гости парка смогут ознакомиться с историей и культурой древних времен.