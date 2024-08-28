Жители новых регионов России отметили День кино в Севастополе

Участники молодежного форума «Истоки», проходящего в Севастополе, отметили День кино и пообщались с народным артистом России Дмитрием Певцовым. Об этом сообщила пресс-служба образовательного центра.

Артист ответил на вопросы собравшихся, а также поделился своими мыслями о роли кино в сохранении исторической правды и патриотического воспитания. Встреча завершилась выступлением Певцова с песнями из своего репертуара.

Мероприятие проходило в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе. Участниками форума стали более 150 молодых ученых, историков, археологов и специалистов музейного дела из 44 регионов страны.

В том числе — представители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области.

Ранее в комплексе «Новый Херсонес» завершился первый заезд форума «Истоки». Участники разработали сборник советов для будущих родителей.

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте