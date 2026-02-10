Заслуженный художник РСФСР Владислав Сергеев умер в 87 лет

Известный график и живописец, заслуженный художник РСФСР Владислав Сергеев умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов .

Он подчеркнул, что с детства знаком с работами прославленного мастера и в 2023 году организовывал персональную выставку Сергеева в Вологодской картинной галерее.

«Владислав Александрович входит в плеяду знаменитых вологодских графиков и живописцев, долгое время он жил и создавал свои работы в Череповце и деревне Загорье Кирилловского округа», — заявил Филимонов.

Губернатор отметил, что в своих работах художник показывал образ Русского Севера. Уход Сергеева из жизни он назвал невосполнимой утратой для всего региона.

