Заслуженную артистку Людмилу Аринину кремировали

Заслуженную артистку РСФСР Людмилу Аринину кремировали в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Людмилу Михайловну кремировали», — сказал собеседник агентства.

Причиной смерти Арининой стало слабое сердце в силу возраста, она девять месяцев не дожила до столетнего юбилея, скончалась 14 марта.

Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. После окончания средней школы она переехала в Москву, окончила ГИТИС. Актриса сыграла более чем в 100 фильмах. Карьеру в кино Людмила Аринина начала достаточно поздно и играла в основном только в эпизодах. Но образы, которые она воплощала на экране, зрители запомнили и полюбили.

До выхода на пенсию семь лет прослужила в «Мастерской Петра Фоменко».