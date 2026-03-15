Сегодня 18:50 Похоронила мужей и ушла в затворничество: как Людмила Аринина нашла счастье в тишине

Карьеру в кино Людмила Аринина начала достаточно поздно и играла в основном только в эпизодах. Но образы, которые актриса воплощала на экране, зрители запомнили. Она прошла большой путь от провинциальных сцен до главной звезды театра «Мастерская Петра Фоменко». В минувшую субботу, 14 марта, заслуженной артистки СССР не стало: Аринина умерла в 99 лет и просила не устраивать ей панихиды и больших похорон.

Детские мечты Людмилы Арининой

Будущая звезда сцены родилась в саратовском селе Синодское в семье известного художника Михаила Аринина и его жены, работавшей школьной учительницей, в 1926 году. Аринина рассказывала, что родители жили достаточно бедно, но очень друг друга любили и поддерживали. В поисках лучшей жизни семья переехала в Ташкент, где прошло ее детство.

Фото: «Гостья из будущего» (1984)

Аринина рассказывала, что в детстве у нее было две большие мечты: стать балериной и вдоволь наесться сгущенки, с которой в то время был дефицит. В театр девочка влюбилась в 10 лет, когда побывала на постановке в Драматическом театре. Впечатленная пьесой, она сама придумывала себе роли и репетировала перед зеркалом. И решила, что обязательно станет актрисой после школы, но началась война. Отец отправился на фронт, мать тяжело заболела. Пятнадцатилетняя Людмила бросила учебу и вышла на работу. Днем трудилась в кафе в местном ресторане, а по ночам уходила в госпиталь, куда ее взяли санитаркой. Поющую и читающую стихи официантку заметила актриса Дора Вольтер. Она взяла девочку под свою опеку, а узнав о ее планах покорения сцены, дала ей первые уроки актерского мастерства. Учеба не прошла даром. С первого раза Аринина успешно поступила в ГИТИС и попала на курс народного артиста СССР Владимира Белокурова.

Карьера в провинциальных театрах

После получения диплома Аринина по распределению отправилась работать в Драматический театр Могилева. Молодая актриса не расстроилась отъезду из Москвы, ведь ей дали возможность показать свои умения на настоящей сцене. После Аринина работала в драматических театрах Бреста и Кемерова, блистала в постановках Челябинского театра драмы и Ленинградского государственного театра имени Ленинского Комсомола.

Фото: «Середина жизни» (1976)

Как Аринина построила карьеру в кино В Москву актриса вернулась только в 1969 году для работы в Театре имени Островского, где ее заметил кинорежиссер Резо Эсадзе и пригласил на роль паспортистки в фильме «Четыре страницы одной молодой жизни». Тогда актрисе был уже 41 год. После этого предложения эпизодических ролей на Аринину просто посыпались. Она появилась в фильмах «Мама вышла замуж», «Венок сонетов», «Белорусский вокзал» и многих других. Определяющими для нее стали роли в картинах режиссера Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь» и «Почти смешная история». За Арининой закрепился образ женщины с трагической судьбой. Актриса жаловалась, что стала настоящей заложницей одной роли.

Я всякий раз хотела сыграть как-то по-другому. Но режиссер обязательно говорил: «Нет, нет, помните, как вы тогда сыграли в „Смешной истории?“»

Выйти из этой ловушки ей удалось после ролей царицы в сказке Анатолия Граника «Умные вещи», бабушки подруги Алисы Селезневой в «Гостье из будущего», мачехи Золушки в «Сказках старого волшебника». С возрастом Аринина раскрылась как комедийная актриса, снявшись в нескольких эпизодах юмористического киножурнала «Ералаш». Ее героини редко становились главными, но всегда запоминались зрителям даже больше, чем центральные персонажи. Актриса снималась в фильмах, сериалах и рекламных роликах до 2016 года. В последний раз на экране Аринина появилась в роли бабушки доктора Лазарева в сериале «Склифосовский».

Фото: пресс-служба театра «Мастерская Петра Фоменко»

Ссора и примирение с Петром Фоменко

С режиссером Петром Фоменко, который придумал ей образ несчастной женщины, Людмила Аринина работала очень долго в его театре, став одной из ведущих актрис. Она подчеркивала, что режиссер дал ей то, чего очень сильно не хватало. «Встретить в жизни своего режиссера — счастье для актера. До встречи с Петром Наумовичем ничего подобного у меня не было. Я же очень много лет к тому времени работала в театре — и вдруг встретилась с тем, что мне „обещали“ еще в институте и что так влекло меня на сцену», — делилась Аринина. Несдержанный Фоменко называл ее «адвокатом», потому что она всегда вступалась за актеров, которых режиссер несправедливо критиковал. Этот идеальный тандем разрушился, когда Аринина внезапно покинула театр. Актриса сказала, что режиссер так и не понял причин ее поступка. Они крылись в том, что со временем прошлая связь утратилась. Кроме того, Аринину все чаще звали сниматься в кино, и Фоменко ее ревновал. «За месяц до расставания мы были на гастролях во Франции, и Петр Наумович, подсев ко мне на банкете, сказал: „Люда, настал момент, когда нам с тобой надо что-то сыграть“. А потом я внезапно ушла. С тех пор я долго не переступала порог театра», — вспоминала Аринина. По ее словам, с Фоменко она помирилась только на похоронах актера Юрия Степанова, а через два года не стало и самого режиссера.

Фото: «Копилка» (1980)

Личная жизнь Людмилы Арининой

Актриса неоднократно подчеркивала, что образ несчастных женщин — это не про нее. Она трижды была замужем, но разговоров о первом супруге всегда избегала. На вопросы журналистов Аринина отвечала, что это были сложные 10 лет. Вторым супругом актрисы стал режиссер Николай Мокин. Он покорил ее своим талантом и сильно расстраивал тем, что часто уходил в запои. «Это болезнь страшная, и человек в когтях этой болезни. Запой был, а потом он проходил, и каждый раз думаешь: дальше все будет хорошо», — рассказывала Аринина.

Актриса спасала Мокина на протяжении 26 лет, ни разу не упрекнув в алкоголизме. За оба брака детей Аринина так и не родила. Она объясняла, что постоянно находилась в работе и заботе о втором муже и тяжело больной матери. В 62 года Людмила Аринина снова вышла замуж за полковника в отставке Николая Семенова. Их познакомили общие друзья. Военный пенсионер звал актрису на прогулки, во время которых рассказал, что несколько лет ухаживал за женой, умершей от рака. Семенов стал одним из главных помощников Арининой в ее заботах о матери. Они сблизились и поженились. «Боженька послал мне его в окошко. Его отношению ко мне может позавидовать любая женщина», — отзывалась актриса о третьем муже. В качестве постоянного места жительства Аринина выбрала дом в подмосковной деревне. Она рассказывала, что там нет интернета, но есть озеро и лес с грибами и ягодами.

Фото: Ekaterina Tsvetkova / www.globallookpress.com

«Обычно меня выдергивали на съемки, а в этом году я профилонила. Провела лето в обществе своего супруга Николая Александровича и Люли. Это карликовый пудель. Муж мне подарил в тот день, когда я ушла из театра», — говорила Аринина в 2006 году. Актриса отмечала, что ее не интересуют события, которые происходят в мире. Им она предпочитает сказки и передачи про космос.

Ненавижу сериалы. Обожаю рыбалку и туман. Английским начала заниматься. Иностранный язык — моя неосуществленная мечта. К тому же хорошая игрушка для тренировки памяти.

Третий супруг Арининой умер в 2021 году, оставив ее в полном одиночестве. В последние девять лет она перестала сниматься в кино и ушла в затворничество. Единственная, с кем артистка поддерживала контакт, была актриса Ирина Пегова.

Последняя воля Людмилы Арининой

О смерти Арининой пресс-служба театра «Мастерская Петра Фоменко» сообщила в минувшую субботу, 14 марта. Бывшие коллеги заявили, что актриса ушла тихо, как и прожила последние годы — вдали от камер и шумных премьер. «За этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами, — заявили в театре. Директор «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев объявил, что Людмила Аринина попросила не проводить церемонию прощания и закрыть похороны от посторонних. Он подчеркнул, что такова ее последняя воля. Людмила Аринина сыграла больше 100 ролей и прожила непростую жизнь, но при этом всегда говорила, что остается счастливым человеком.