«Мы все равно приехали». Угрозы не повлияли на решение Запашных отправиться в Донбасс | 360°

Знаменитости 19 мая 2024, 09:42 «Мы все равно приехали». Угрозы не повлияли на решение Запашных отправиться в Донбасс Братья Запашные решили приехать в Донбасс, несмотря на угрозы от Украины РИА «Новости»

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Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные решили приехать в Донбасс с цирковой труппой, несмотря на угрозы и опасность обстрелов. Об этом они рассказали в комментарии РИА «Новости».

Артистам не первый год поступают угрозы с украинской стороны. При этом весь их цирковой коллектив стремится попасть на гастроли в Луганск.

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«Да, мы знаем степень риска, да, мы понимаем степень ответственности», — подчеркнул Эдгар.

Братья Запашные привезли в ЛНР спектакль «И100рия» в рамках гастролей Большого Московского государственного цирка. Премьера состоялась с аншлагом. Вырученные средства пойдут на нужды Луганского цирка.

В январе 2024 года Эдгар Запашный рассказал о судьбе спасенной в Донбассе львицы Киары. По словам артиста, хищница живет с бойцами подразделения «Эспаньола».