«Мы все равно приехали». Угрозы не повлияли на решение Запашных отправиться в Донбасс | 360°

19 мая 2024, 09:42
«Мы все равно приехали». Угрозы не повлияли на решение Запашных отправиться в Донбасс
Братья Запашные решили приехать в Донбасс, несмотря на угрозы от Украины
Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные решили приехать в Донбасс с цирковой труппой, несмотря на угрозы и опасность обстрелов. Об этом они рассказали в комментарии РИА «Новости».
Артистам не первый год поступают угрозы с украинской стороны. При этом весь их цирковой коллектив стремится попасть на гастроли в Луганск.
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«Да, мы знаем степень риска, да, мы понимаем степень ответственности», — подчеркнул Эдгар.
Братья Запашные привезли в ЛНР спектакль «И100рия» в рамках гастролей Большого Московского государственного цирка. Премьера состоялась с аншлагом. Вырученные средства пойдут на нужды Луганского цирка.
В январе 2024 года Эдгар Запашный рассказал о судьбе спасенной в Донбассе львицы Киары. По словам артиста, хищница живет с бойцами подразделения «Эспаньола».
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