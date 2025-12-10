Закрытие юбилейного Международного фестиваля АрсЛонга

Закрытие 25 Международного музыкального фестиваля АрсЛонга традиционно пройдет на сцене Зала Зарядье и порадует зрителей 16 и 17 декабря грандиозной премьерой — оперой П. И. Чайковского «Пиковая дама» на либретто М. И. Чайковского по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина.

Постановка приурочена к двум значимым датам — 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 135-летию первого показа «Пиковой дамы», одной из самых популярных русских опер в мире. Концерт пройдет в рамках двух фестивалей: 25 Международного музыкального фестиваля АрсЛонга и 4 Московского зимнего музыкального фестиваля.

«Пиковая дама», написанная композитором в рекордно короткий срок — за четыре с половиной месяца, считается вершиной оперного творчества Чайковского. Гениальное произведение, в которой все элементы слиты в неразрывное вокально-симфоническое целое, в Зале Зарядье представят Московский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина и режиссер-постановщик Алексей Смирнов.