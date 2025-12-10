Закрытие юбилейного Международного фестиваля АрсЛонга

Закрытие 25 Международного музыкального фестиваля АрсЛонга традиционно пройдет на сцене Зала Зарядье и порадует зрителей 16 и 17 декабря грандиозной премьерой — оперой П. И. Чайковского «Пиковая дама» на либретто М. И. Чайковского по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина.

Постановка приурочена к двум значимым датам — 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 135-летию первого показа «Пиковой дамы», одной из самых популярных русских опер в мире. Концерт пройдет в рамках двух фестивалей: 25 Международного музыкального фестиваля АрсЛонга и 4 Московского зимнего музыкального фестиваля.

«Пиковая дама», написанная композитором в рекордно короткий срок — за четыре с половиной месяца, считается вершиной оперного творчества Чайковского. Гениальное произведение, в которой все элементы слиты в неразрывное вокально-симфоническое целое, в Зале Зарядье представят Московский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина и режиссер-постановщик Алексей Смирнов.

Хоровую часть произведения исполнят солисты Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова и Большого детского хора имени В. С. Попова.

После московской премьеры оперы «Пиковая дама» фестиваль продолжит региональную программу: 20 декабря музыкальный коллектив примет Калининград, а в 2026 году — Челябинск, Екатеринбург и Магнитогорск.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.

Опера «Пиковая дама»

Дата и время: 16 и 17 декабря 2025 года, в 19:00.

Адрес: Зал Зарядье (большой зал). г. Москва, ул. Варварка, 6

Подробнее: www.arslongafest.com

Возрастное ограничение — 6+

Организатор: НЧУК «Лига Артист», ИНН 7705520555, ОГРН 1127799000251, 115114, Москва, улица Кожевническая, 7, стр. 2, этаж/помещение 2/III, комнаты 13,14.

Продавец билетов: ООО «Компания Афиша», ИНН 7710861670, ОГРН 1107746038410, 117105, Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Донской, ш. Варшавское, д. 9, стр. 1.

Реклама: НЧУК «Лига Артист», ИНН 7705520555 Erid: 2VfnxwsWNLR

