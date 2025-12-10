Закрытие юбилейного Международного фестиваля АрсЛонга
Закрытие 25 Международного музыкального фестиваля АрсЛонга традиционно пройдет на сцене Зала Зарядье и порадует зрителей 16 и 17 декабря грандиозной премьерой — оперой П. И. Чайковского «Пиковая дама» на либретто М. И. Чайковского по мотивам одноименной повести А. С. Пушкина.
Постановка приурочена к двум значимым датам — 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 135-летию первого показа «Пиковой дамы», одной из самых популярных русских опер в мире. Концерт пройдет в рамках двух фестивалей: 25 Международного музыкального фестиваля АрсЛонга и 4 Московского зимнего музыкального фестиваля.
«Пиковая дама», написанная композитором в рекордно короткий срок — за четыре с половиной месяца, считается вершиной оперного творчества Чайковского. Гениальное произведение, в которой все элементы слиты в неразрывное вокально-симфоническое целое, в Зале Зарядье представят Московский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина и режиссер-постановщик Алексей Смирнов.
- Лиза — Елена Стихина (сопрано), одна из самых востребованных лирико-драматических сопрано современной сцены, солистка Мариинского театра;
- Герман – Иван Гынгазов (тенор), солист «Геликон-оперы», приглашенный артист Большого и Мариинского театров, а также Венской, Берлинской и Баварской государственных опер;
- Томский — Ариунбаатар Ганбаатар (баритон), лауреат Первой премии и Гран-при 15 Международного конкурса имени П. И. Чайковского (дебют в партии и дебют на сцене «Зарядья»), заслуженный артист Монголии и Республики Бурятия;
- Графиня – Агунда Кулаева (меццо-сопрано), солистка Большого театра России;
- Елецкий — Константин Шушаков (баритон), солист оперной труппы Большого театра;
- Полина — Екатерина Лукаш (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра и другие приглашенные солисты.
Хоровую часть произведения исполнят солисты Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова и Большого детского хора имени В. С. Попова.
После московской премьеры оперы «Пиковая дама» фестиваль продолжит региональную программу: 20 декабря музыкальный коллектив примет Калининград, а в 2026 году — Челябинск, Екатеринбург и Магнитогорск.
Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.
Опера «Пиковая дама»
Дата и время: 16 и 17 декабря 2025 года, в 19:00.
Адрес: Зал Зарядье (большой зал). г. Москва, ул. Варварка, 6
Подробнее: www.arslongafest.com
Возрастное ограничение — 6+
