Захарова представила песню Киркорова, для которой написала слова

Представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале поделилась видеозаписью композиции «Главная роль» на ее текст, которую исполнил Филипп Киркоров. Премьера прошла на творческом вечере в честь юбилея дипломата.

«Как много зависит от нас, окружающих, когда речь идет о тех, кого мы осуждаем. Может, в Новом году случится чудо и каждый из нас, прежде чем осудить, спросит себя: „А что я сделал, чтобы помочь открыть „ту дверь“, а не столкнуть в яму (что, конечно, всегда проще)?» — задалась вопросом Захарова.

Говоря о прошедшем дне рождения, дипломат отметила, что вечер провели вместе с артистами в помощь храму Архангела Михаила в Тараканове. В ходе мероприятия выступили такие артисты, как Ирина Понаровская, Елена Север, Люся Чеботина, Птаха, Айна Гетагазова, Катя Лель, Любовь Успенская с видеопеснями и Валерия.

«Завершилось все премьерой, которая, на мой взгляд, удалась. Филипп Киркоров — „Главная роль“. Делюсь», — заключила она.

В июле Захарова объявила о коллаборации с рэпером Птахой.