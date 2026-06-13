«Взлетаем на грозу»: в Лужниках состоялась премьера песни на стихи Марии Захаровой

Премьера песни на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой и музыку Макса Фадеева состоялась в Лужниках. Композицию исполнил Роман Михраби, молодой человек борется с тяжелой формой ДЦП. Историей создания песни дипломат поделилась в своем телеграм-канале .

Мероприятие состоялось 12 июня.

«Сегодня в Лужниках все увидели результат большого труда целого коллектива и упорных репетиций. В песне и выступлении Романа отражены выстраданные миллионами мысли и переживания», — написала Захарова.

По ее словам, стихи она написала давно, затем появилась музыка. Долго искали исполнителя. Им стал Роман Михраби, четырехкратный лауреат фестиваля «Байкальская звезда».

Роман родился в Иркутске, его отец афганец, мама — русская. В детстве ему поставили неутешительный диагноз — детский церебральный паралич. В то же время у мальчика проявлялся талант к музыке.

«Судьба Романа Михраби — квинтэссенция всего того, о чем мы говорим в День России. Это и о Родине, и о героях, и о преодолении невозможных обстоятельств вопреки всему, о вере, о силе духа и настоящем Русском характере», — отметила дипломат.

Несмотря на тяжелую болезнь, Михраби успешно выступает на сцене и учится в Институте мировой экономики и международных отношений Байкальского государственного университета.

«Русский характер, Русский дух, которые в каждом из нас, — объединяют. <…> Сегодня в Лужниках все увидели результат большого труда целого коллектива и упорных репетиций. В песне и выступлении Романа отражены выстраданные миллионами мысли и переживания», — написала Захарова.

В посте она также опубликовала текст песни.

Ранее представитель МИД сообщила, что ее песня «Лезгинка» пошла в народ.