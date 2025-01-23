Актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» как американского артиста, и тут нет связанной с Россией политической подоплеки. Об этом 360.ru заявил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.

«В принципе, он здесь выступает как американский актер. Российских актеров отдельно не номинируют. Он снимался в американской картине, его номинировали. <… > Но я бы не сказал, что это имеет какое-то принципиальное значение», — рассказал он.

Шахназаров высоко оценил талант актера, сыгравшего в фильме «Анора», и пожелал ему удачи.

«Ну дай бог ему», — отметил режиссер.

Также он напомнил, что Борисов раньше хорошо себя показал в отечественной кинокартине «Дорога на Берлин».

«Он снимался у меня. Я был продюсером в картине „Дорога на Берлин“. По-моему, это одна из первых его работ. Хорошо сыграл, он хороший артист», — добавил Шахназаров.

Борисов стал номинантом престижной премии в категории «Лучший актер второго плана». За золотую статуэтку с ним будут бороться актеры Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.