В Центре современного искусства Kuindzhi Creative Space в Мариуполе открывается планшетная экспозиция «Сокровищница России — Русский музей». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры.

Экспозиция будет представлять собой краткий, но информативный путеводитель по экспозиции Русского музея. На планшетах продемонстрируют репринтные копии 23 произведений русских художников от XIV до XX века, в том числе таких известных, как Куинджи, Репин, Петров-Водкин, Айвазовский, Брюллов, Суриков и другие. Продлится выставка до 6 октября.

В начале лета в 35 локациях в городах новых регионов открылась масштабная выставка, рассказывающая о вековой истории циркового искусства в России.