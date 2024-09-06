В Центре современного искусства Kuindzhi Creative Space в Мариуполе открывается планшетная экспозиция «Сокровищница России — Русский музей». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры.
Экспозиция будет представлять собой краткий, но информативный путеводитель по экспозиции Русского музея. На планшетах продемонстрируют репринтные копии 23 произведений русских художников от XIV до XX века, в том числе таких известных, как Куинджи, Репин, Петров-Водкин, Айвазовский, Брюллов, Суриков и другие. Продлится выставка до 6 октября.
В начале лета в 35 локациях в городах новых регионов открылась масштабная выставка, рассказывающая о вековой истории циркового искусства в России.
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