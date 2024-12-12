Выставка «Пространства Андрея Васнецова» пройдет в Российской академии художеств

Российская академия художеств проведет выставку «Пространства Андрея Васнецова», посвященную 100-летию со дня рождения народного художника СССР, академика и члена Президиума РАХ. Гости смогут увидеть произведения монументального искусства, живописи и графики, а также эскизы, натурные зарисовки и наброски автора из частных коллекций. Многие из этих работ покажут впервые.

Отдельный раздел выставки посвящен педагогике и включает в себя работы учеников мастера. Один из активных художников-шестидесятников, создавший так называемый «суровый стиль», был представителем прославленной династии Васнецовых. Его дед, Василий Михайлович Васнецов, был известным русским художником и профессором Императорской Академии художеств.

«Индивидуальный художественный почерк мастера позволил его произведениям войти в золотой фонд отечественной классики изобразительного искусства», — подчеркнули в пресс-службе РАХ.

Экспозиция продлится с 13 декабря 2024 по 30 марта 2025 года.

Несколько дней назад в Балашихе открылась выставка об истории усадеб России. Она представляет собой уникальную коллекцию, которая охватывает разнообразные архитектурные стили и исторические эпохи. Здесь можно увидеть величественные дворянские усадьбы, уютные мещанские домики, целые деревянные города, а также удивительно красивые фабрики и храмы.