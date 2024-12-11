Выставка об истории усадеб России открылась в Балашихе

Открытие выставки состоялось в усадьбе Горенки в рамках партийного проекта «Историческая память». Вячеслав Фомичев, который получил почетное право открыть выставку, в своем приветственном слове подчеркнул значимость сохранения исторического наследия России.

Депутат также рассказал о проектах по восстановлению усадьбы Горенки, усадьбы Глинки и дома-музея Морозова, отметив, что это — общее достояние, которое необходимо беречь и ценить.

«Наша главная задача сейчас — позаботиться об исторических объектах и сделать важные шаги навстречу их восстановлению. Нельзя любить историю своей страны периодами! Вся история — это наше наследие, которое век за веком формировало и закаляло Россию и ее дух», — заметил Вячеслав Фомичев.

На открытии выставки присутствовали владельцы усадеб-музеев из Москвы, Московской области и других регионов России. Участники мероприятия обменялись опытом в области сохранения и популяризации исторического наследия.

Выставка представляет собой уникальную коллекцию, демонстрирующую разнообразие архитектурных стилей и исторических эпох: от величественных дворянских усадеб до уютных мещанских домиков, от целых деревянных городов до удивительных по красоте фабрик и храмов. Все эти места — результат труда и таланта наших предков, которые создавали их с огромным трепетом и любовью.

Записаться на увлекательные экскурсии в усадьбе Горенки можно по телефону: +7 (901) 514-64-45.

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