DreamWorks: премьера пятой части мультфильма «Шрек» выйдет 1 июля 2026 года
Кинокомпания DreamWorks объявила дату выхода новой главы знаменитой анимационной франшизы — «Шрек 5». Об этом сообщил сайт KP.RU.
По информации, опубликованной в социальной сети Х, пятая часть приключений зеленого огра ожидается на больших экранах в США 1 июля 2026 года.
Напомним, четвертая часть мультфильма вышла 14 лет назад, отметил НСН.
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