Вышел документальный фильм об атамане Донского казачьего войска Матвее Платове

Рассказывающий о жизни и судьбе легендарного атамана Донского казачьего войска Матвее Платове документальный фильм выпустил благотворительный фонд, носящий имя героя Отечественной войны 1812 года. Лента в стиле исторического детектива вышла при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Картина получила название «Семь фактов о Платове — легендарном „вихорь-атамане“». Продюсером фильма выступил директор Благотворительного фонда имени Донского атамана М. И. Платова Сергей Яицкий, режиссером и автором сценария стал Вячеслав Серкез, а главным рассказчиком о жизни героя — заслуженный артист России Сергей Маховиков.

Создатели фильма впервые показали зрителям собранные из различных архивов документы, раскрывающие подробности жизни и судьбы легендарного атамана, принимавшего участие во всех войнах Российской империи с конца XVIII до начала XIX века.

Под руководством Платова донские казаки особенно ярко проявили себя в Отечественной войне 1812 года, когда захватили в плен более 70 тысяч солдат войск Наполеона и разгромили свыше 30 французских полков.

О подвигах Платова в фильме рассказали ведущие российские историки, специализирующиеся на донском казачестве.

Съемки фильма прошли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях в местах подвигов Платова, Крыму, Калининградской области, а также на Бородинском поле в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Белоруссии и Лейпциге.

Благотворительный фонд имени Донского атамана М. И. Платова передал российским телеканалам право на многоразовый показ документального фильма, оставив право за редакциями выбор даты и времени показа.

В середине января городское казачье общество Солнечногорска приступило к съемкам документального фильма «Сила духа казака» об отправившихся в зону проведения специальной военной операции добровольцах из числа участников организации. Проект поддержало Министерство информации и молодежной политики Московской области.