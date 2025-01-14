Фильм о казаках СВО снимут в Солнечногорске

Киноленту посвятят казакам-добровольцам из Подмосковья, участвующим в специальной военной операции. В центре внимания — простые казаки, атаманы и казачьи священники, которые поделятся историями о своем быте, образе жизни и духовной опоре. Особое место в фильме займет иконописец из Солнечногорска Серафима Киселева, создающая рукописные иконы. Их отправляют на передовую в казачьи батальоны.

«Фильм расскажет об истоках духовной силы казаков — носителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Съемки объединят героев из разных районов Московской области, принимающих участие в этой духовной миссии — создании икон и отправке их казакам на передовую. Во время создания фильма съемочная бригада посетит Луганскую Народную Республику», — рассказал советник атамана Городского казачьего общества городского округа Солнечногорск, режиссер фильма Андрей Холенко.

Атаман солнечногорского казачьего общества подъесаул Александр Чижуэн добавил, что создатели планируют показать фильм в кинотеатрах Московской области, на телеканалах и в онлайн-формате. Кроме того, они проведут встречи с подрастающим поколением и посвятят их темам патриотизма и гражданского долга.