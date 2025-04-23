Выход фильма «Холоп 3» отложили еще на год

Ранее выход «Холопа 3» планировался в январе 2025 года. Шипенко объяснял успех франшизы комбинацией разных факторов. Он заявил, что с самого начала выбрал Биковича на главную роль, продюсеры не навязывали ему актера.
Мужчину с металлическим осколком в почке спасли в Истринской больнице
Волейболистки из Балашихи победили на чемпионате России по спорту для глухих
Школьница из Лобни победила на всероссийском конкурсе «Таланты России»
Около 180 собак и кошек будут искать новых хозяев в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
Сенатора Косихину уличили в заимствовании идеи пунктов проката вещей для новорожденных
В Ленобласти неизвестный зарезал полицейского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте