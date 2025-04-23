Выход фильма «Холоп 3» отложили еще на год

Кинематографисты начали работать над продолжением фильма «Холоп». Режиссер Клим Шипенко рассчитывает, что третья часть выйдет в 2026 году, сообщило РИА «Новости» .

«Точная дата выхода пока не определена, но работа ведется, и я надеюсь, что фильм выйдет уже в следующем году», — сказал он журналистам.

Первый «Холоп» о перевоспитании золотой молодежи вышел на экраны в 2019 году, второй через пять лет. Главную роль исполнил сербский актер Милош Бикович. Фильм вошел в рейтинг самых кассовых и возглавил топ-5 проката в России и странах СНГ.

Ранее выход «Холопа 3» планировался в январе 2025 года. Шипенко объяснял успех франшизы комбинацией разных факторов. Он заявил, что с самого начала выбрал Биковича на главную роль, продюсеры не навязывали ему актера.